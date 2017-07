Tour de France : 15 heures de direct sur Totem

Pour faire vivre les deux étapes du Tour de France au coeur de sa zone de diffusion, Totem proposera deux émissions spéciales délocalisées sur la route du Tour. Totem installera son studio mobile le samedi 15 juillet sur l’étape Blagnac-Rodez à La Primaube et le dimanche 16 juillet sur l’étape Laissac-Le Puy en Velay à Saugues Depuis ce studio, Thierry Trucat pilotera ces deux émissions spéciales, épaulé pour le commentaire de la course par Dominique Bahl et Bernard Mouysset, le consultant cyclisme de la radio.



Totem déploiera de nombreux reporters sur le terrain pour être au coeur de la course et faire vivre l’ambiance populaire de l’événement. Fanny Paul, Joelle Mège, Amaury Tremblay, Stéphane David et Julien Catala seront positionnés sur le parcours avec le public et au sein de la caravane publicitaire pour partager les coulisses du Tour. Jean-Charles Virlogeux, pour sa part, sera en direct de la ligne d’arrivée des deux étapes. Lors de ces deux émissions spéciales, Totem invitera également ses auditeurs à jouer pour gagner une machine Senséo avec un an de café en collaboration avec Senséo, partenaire du Tour de France.