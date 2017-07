Toulouse accueille le concert NRJ Music Tour

La première radio musicale de France offre aux Toulousains le plus grand concert gratuit de l’année, avec la Mairie de Toulouse à partir de 19h sur la Prairie des Filtres. Un concert présenté par Guillaume Pley, avant le très attendu feu d'artifice sur l'eau. David Guetta, Maaître Gims, Black M, Tal, Feder, Julian Perretta, Big Flo & Oli, Clean Bandit, Clare Maguire, Yvan Cassar, Lisandro Cuxi, Jack Perry et DJ Oriska (en pré-show) se succèderont sur la scène. Le site nrj.fr partagera les plus photos du concert et les images backstage des artistes.

Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTToulouse sur tous les réseaux sociaux de la radio.