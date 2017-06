Toulouse FM part à la recherche de la famille la plus cool

Toulouse FM lance le concours inédit de "La Famille La Plus Cool" de la région toulousaine. L’idée est de proposer à une famille d’inviter tous les animateurs et animatrices de Toulouse FM chez elle pour bien démarrer l’été. Et à Toulouse, une bonne soirée s’accompagne toujours d’un bon barbecue ou d’une bonne plancha.

"Nous allons tout gérer pour la famille gagnante, on amène avec nous les grillades, les boissons, et une plancha d’une valeur de 1 000 euros que nous laisserons, bien entendu, sur place, on vient même avec un DJ et tout le matériel son et lumière pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit" a expliqué à La Lettre Pro de la Radio Axel Noblet, directeur des programmes de Toulouse FM.