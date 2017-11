Toulouse FM a reçu Bigflo & Oli

L’équipe de Toulouse FM, et les auditeurs chanceux ayant gagné leur place en studio, ont pu échanger en direct sur le succès du duo après la sortie de leur 2e album "La Vraie Vie" bientôt double disque de platine ( 200 000 exemplaires vendus ) et une tournée, dont plusieurs dates à guichet fermé, dans toute la France. Durant l’émission, Sam, l’animateur de "L'Happy Hour" a échangé avec Bigflo et Oli. Forcément, des surprises ont également ponctué l’émission comme le message de Boostee, artiste qui avait participé au "Carré VIP" et qui n’a pas oublié son passage chez Toulouse FM, un appel surprise d’un chanteur bien connu ou encore des cadeaux très personnels... Une galerie photos, dans les studios de Toulouse FM, est consultable ICI