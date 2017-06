Toujours les mêmes invités à la radio ?

Cette étude statistique consacrée aux personnalités invitées dans les émissions de talk-show et divertissement des chaînes de télévision et de radios historiques porte sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015. On y apprend que Canal+ et Europe 1 offrent le plus grand nombre d’émissions de talk-shows et de divertissement du PAF. "Europe 1 est de loin la chaîne la plus dynamique dans l’offre de talk-show et divertissement, avec 5 228 émissions diffusées entre 2010 et 2015 (27 collections et 7 246 heures d’antenne). Europe 1 se distingue d’ailleurs du reste du panel par le grand nombre de talk-shows diffusés (22 au total, soit 4 550 émissions), étant ainsi la première chaîne sur le genre".





Le groupe Radio France est également bien positionné, que ce soit France Culture avec les talk-shows (1 322 émissions, soit 1 853 heures) ou France Inter pour le divertissement (1 574 émissions, soit 2 176 heures). Cette dernière est d’ailleurs la première radio sur le genre divertissement au cours de la période étudiée, avec la diffusion de 13 collections.