Totem organise une rencontre avec Amir

Ce jeudi 29 juin, Totem organise une rencontre-dédicace avec Amir dans le magasin Cultura de Montauban. Avant son concert, le soir même, dans le cadre du festival "Montauban en scènes", le chanteur réservera un moment privilégié aux auditeurs de Totem au cours de l’après midi. Ils pourront le rencontrer et lui faire dédicacer son album "Au coeur de moi" dont sont extraits les tubes "J’ai cherché", "On dirait" et "Au coeur de moi"… des classiques déjà de la programmation musicale de Totem.

Rappelons que Totem, qui se positionne comme "la station proxi-généraliste du Sud Massif Central" est écoutée quotidiennement par 134 700 auditeurs sur 12 départements dans les régions Occitanie, Auvergne et Limousin. Première radio à Rodez, en Aveyron et en Lozère et première radio locale dans le Cantal, le Tarn-et-Garonne et le Lot.