Tendance Ouest : un "Tendance Live" le 14 juillet au Havre

Après avoir fêté ces 35 ans le 24 juin dernier à Granville, en point d'orgue, un grand feu d'artifice tiré depuis la mer à minuit, l'équipe de Tendance Ouest propose à nouveau un grand concert pour ses auditeurs. À l'occasion de son arrivée sur la côte d'Albâtre, le 3 juillet dernier, la première radio indépendante de Normandie accueillera, sur une seule et même scène, les groupes Texas et Boulevard des airs ainsi que Slimane, Tibz, Léa Paci, Nassi, June The Girl, Léa Castel et le Normand DJ Nills. Cet événement, le Tendance Ouest Résonance Live, est programmé le 14 juillet au Havre (Seine-Maritime), depuis l'esplanade de la plage.

Rappelons que, Tendance Ouest, qui attire154 600 auditeurs quotidiens, a racheté le 1er février 2017 Résonance, la radio leader en Seine-Maritime avec 75 000 auditeurs quotidiens. Résonance est diffusée sur 5 fréquences en Seine-Maritime au Havre, à Fécamp, Yvetot, Bolbec et Dieppe. Ses studios sont basés à Fécamp.