Tendance Ouest reçoit Miss Normandie

Cette année, deux candidates sont de l'Orne, quatre du Calvados, trois de l'Eure, quatre de la Manche et enfin, cinq de Seine-Maritime. Les prétendantes à la couronne ont entre 18 et 24 ans et mesurent entre 1,70 m et 1,82 m.

D'où qu'elle soit originaire, la gagnante commencera son marathon médiatique, avant la diffusion d'un éventuel sacre en direct sur TF1 en décembre, par les studios de Tendance Ouest à Caen, ce lundi 16 octobre, de 8h à 9h. Interview à suivre en direct sur les fréquences de l'antenne de la première radio indépendante de Normandie...