Tendance Ouest prépare un "Tendance Live" à Cherbourg

Vendredi 29 septembre, le "Tendance Live" revient en Normandie et prend ses quartiers à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Ce grand concert gratuit accueillera le groupe BB Brunes, Arcadian, Marina Kaye, Nazim, June the girl, Ycare, Charles Like the Prince, Arthur Revé, Huko, Teejay et Dissident. Un "Tendance Live" en en plein air, une marque de fabrique de la première radio indépendante de Normandie, Tendance Ouest.

Le concert investira la place de Gaulle dès 20h. Et l'événement est entièrement gratuit.