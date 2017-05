Tendance Ouest organise un "Tendance Live" à Granville

Samedi 24 juin, la première radio indépendante de Normandie fêtera la musique à Granville (Manche) avec un grand concert gratuit, en plein air. Cet événement est tout simplement le plus grand concert gratuit de Normandie. Face à la mer, sous le soleil naturellement, Tendance Ouest offrira aux Normands un concentré de talents, à l'occasion de la Fête de la Musique. Sur scène, Élisa Tovati, le duo Elephanz, Da Silva, Jabberwocky, Mat Bastard et Ayo. Seront également présents au Tendance Live de Granville, Hein Cooper, Eugénie, Nassi, Daisy, Tess et Gauvains Sers, le protégé de Renaud.