Tendance Ouest lance les "Rencontres VIP"

Le réseau Tendance Ouest a lancé ses "Rencontres VIP". Elles permettent aux auditeurs de rencontrer des artistes de la scène française et d'assister de façon privilégiée à des concerts. Cette, semaine, et jusqu'à demain, Tendance Ouest offre des places pour applaudir le prochain showcase avec le chanteur Christophe Willem. Les auditeurs peuvent gagner, à tout moment, 2 places pour assister à ses Rencontres V.I.P avec Christophe Willem, le mardi 14 novembre à Rouen (Théâtre A l'Ouest) à 20h30. Au programme de la soirée : interview et showcase de Christophe Willem, l'occasion de la sortie son nouvel album "Rio".