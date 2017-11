Téléthon : 49 heures de direct pour Fréquence ESJ

L'intégralité de Fréquence ESJ (site, antenne, chaîne Dailymotion) sera consacrée, pendant trois jours, au Téléthon 2017. Parmi les moments forts de ce challenge, 27 heures de direct seront réalisées depuis le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, au sein d'un studio installé pour l'occasion et à côté duquel est installé une grande scène Fréquence ESJ de 80m2 pouvant accueillir 3000 personnes gratuitement. Au programme de ce spectacle "Fréquence ESJ part en live" (en partenariat avec Air Show et Fréquence 3) : concerts, danse, one man show, magie, hypnose... Une social room permettra aux artistes de répondre aux questions des journalistes et des internautes, grâce à Periscope et Facebook Live.