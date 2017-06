Sweet FM étend sa couverture au Loir-et-Cher

Créée à La Ferté-Bernard à l’époque des "radios libres", reprise trente ans plus tard par un trio de professionnels passionnés, Sweet FM n’a jamais cessé d’étendre sa couverture et de faire croître son audience. La radio, désormais basée au Mans, et qui émet aujourd’hui dans toute la Sarthe ainsi, que sur plusieurs bassins de vie dans l’Orne, la Mayenne et l’Eure-et-Loir, s’est vu autoriser par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à reprendre Plus FM, station implantée dans le Loir-et-Cher. Désireux de céder sa radio, le groupe Humanis, propriétaire depuis vingt-six ans, avait néanmoins à coeur de ne pas compromettre l’ancrage local de Plus FM.



En choisissant Sweet FM, garantie a été formellement offerte au vendeur d’un maintien des locaux en plein centre-ville de Blois et, sur le plan humain, d’une reprise des trois salariés qui composent l’effectif, dont deux journalistes activement impliqués dans le traitement de la vie locale depuis de longues années.