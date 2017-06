Sur Oüi FM, Arthur se moque de France Culture

Après s'être moqué (gentiment) de Champagne FM (voir ICI ) et plus récemment de Nostalgie (voir ICI ), Arthur poursuit son Tour de France des radios. Cette fois-ci, il a jeté son dévolu sur France Culture par l'intermédiaire de Cartman.Aux côtés de Myriam Callas et d’une équipe de chroniqueurs (Kevin Razy, Cartman, Charlotte Namura, Tony St-Laurent, Odah et Dako), Arthur a donc repris le chemin de la radio avec son ton décalé "pour parler d’actu et diffuser le meilleur du rock’n’roll de Oüi FM", désormais du lundi au vendredi, de 08h à 10h. "Radio Jack" est une émission de radio modulable. Arthur et son équipe offrent en effet, aux autres stations, de récupérer gratuitement le flux, et de diffuser ainsi légalement "Radio Jack".