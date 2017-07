Suisse : une large audience pour la radio

Deux fois par an, Mediapulse publie les chiffres d’audience officiels de la consommation de radio en direct par le câble, en FM, DAB+ et sur le Web de la population âgée de 15 ans et plus résidant en Suisse. Les données quotidiennes du panel radio Mediapulse ont valeur de référence suisse officielle et sont utilisées par les stations de radio pour l’optimisation de leurs programmes et par les publicitaires pour la vente ciblée de spots publicitaires. Depuis 2013, ces mesures englobent également la diffusion de programmes radio via Internet (streaming). En outre, depuis 2014 (2e semestre 2014), la diffusion synchrone de signaux audio identiques sur plusieurs stations de radio fait l’objet d’un test de plausibilité supplémentaire et elle est correctement attribuée aux différents programmes.