Suisse : un franc par jour, le prix de la redevance radio/TV

65 francs par an : c’est le montant de la redevance radio/TV dont devront s’acquitter tous les ménages suisses dès le 1er janvier 2019. Actuellement, la redevance se monte à 451 francs et encore est liée à la possession d’un appareil de réception de radio et de TV. Lors de sa séance du 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a fixé le montant et la date d'entrée en vigueur de la nouvelle redevance radio-télévision. Il a également confirmé que les entreprises seront exonérées pour autant que leur chiffre d'affaires annuel soit inférieur à 500 000 francs. Les autres seront soumises à un tarif progressif, en fonction de leur chiffre d'affaires.