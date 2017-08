Suisse : progression du DAB+ et recul des OUC

Toutes les classes d'âge écoutent de plus en plus la radio en mode numérique. Désormais, la part des programmes de radio OUC ne dépasse plus 50% dans aucune catégorie. Les jeunes privilégient fortement la radio numérique: sur 100 minutes, ils n'en écoutent qu'encore 37 par voie analogique. Dans toutes les classes d'âge, le DAB+ progresse plus rapidement que la radio IP. Chez les personnes de moins de 55 ans, la radio IP reste toutefois le mode de réception numérique le plus utilisé; à l'inverse, les personnes de plus de 55 ans consomment principalement les programmes de radio numérique sur DAB+.