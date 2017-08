Suisse : Radio Lac revient sur les ondes

"Radio Lac, partageons nos opinions". Voilà pour l'accroche. Dès ce 28 août, Radio Lac veut se positionner comme "un programme axé sur l’information, la proximité et l'opinion en Suisse Romande". Radio Lac sera diffusée à Genève (91.8), à Lausanne (95.6) et dans le Nord vaudois (94.0). "Nous partageons avec vous toutes les informations sur les sujets qui vous concernent au quotidien et vous invitons à réagir en direct sur les thématiques qui vous interpellent" explique Radio Lac.La nouvelle version de Radio Lac se positionnera avant tout comme un canal d’informations et de débats. "Toute la stratégie mise sur le contenu rédactionnel et le partage d’opinions", résume, ici , Alexandre de Raemy, son directeur général au quotidien suisse."Une radio jeune et musicale comme One FM diffuse de huit à dix titres par heure durant son émission matinale, alors que sur Radio Lac, on n’en prévoit que quatre" illustre Alexandre de Raemy.Selon La Tribune de Genève, le groupe mise un modèle avec une équipe commune aux trois chaînes. Elles seront désormais regroupées, sous la houlette de l’actuel rédacteur en chef de One FM et LFM, Guillaume Renevey.