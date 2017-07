Suisse : 3 millions d'appareils radio DAB+ vendus

La radio numérique suscite un vif intérêt en Suisse : dorénavant, 3 millions d'appareils DAB+ sont en circulation et l'équipement des nouveaux véhicules va bon train. Les programmes radio sont de plus en plus écoutés en mode numérique et la notoriété du DAB+ augmente.