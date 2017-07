Succès pour le festival latino de Radio Capsao

Un pari réussi pour ce festival de promotion des cultures des pays de langues portugaise et espagnole, évènement gratuit ouvert à tous, qui a attiré cette année plus de 11 000 visiteurs sur les 3 jours. Cet événement proposait 14 animations de danse, 6 concerts latinos retransmis à l’antenne (dont 4 de groupes locaux et 2 de groupes internationaux), 3 DJ et 22 stands (dont 9 de gastronomie latine et 10 d'art, de culture et d’artisanat). Au total, 87 musiciens, 149 danseurs et 19 exposants ont animé ces 3 jours de fête.

"Une belle réussite" selon Alfredo Da Silva, président de radio CAPSAO, qui commence déjà à réfléchir à une 3eédition, dont l’organisation commencera dès le mois de septembre prochain. Probablement avec le soutien renouvelé de la Mairie de Lyon 7, qui est revenue sur ce festival en affirmant que "Radio Capsao a réussi sa manifestation et son pari".