Stéphanie Loire "LA" voix de la matinale de Chérie

Depuis ce matin, Chérie FM est devenue devient Chérie (lire également ICI) . La station a également fait le choix de confier la matinale à Stéphanie Loire qui la co-animait déjà la saison dernière. La station de NRJ Group mise sur "sa fraicheur et sa spontanéité", tous les matins de 6h à 9h, du lundi au vendredi. Pour cette nouvelle saison 2017-2018, Stéphanie Loire prend donc les commandes de la matinale et sera accompagnée de l’animateur Jean-Philippe Doux : "cette nouvelle voix masculine apportera humour et complicité, pour co-animer cette matinale" précise NRJ Group.La radio promet "un réveil riche en bonne humeur et proche de ses auditeurs garantis tous les matins avec ce tandem unique, au son des plus beaux titres Pop Love" et souhaite également catalyser l'audience autour de rendez-vous interactifs. À 7h20 et 8h20, le jeu inédit "L’appel à 5000 €" permettra aux auditeurs, tirés au sort, de gagner jusqu'à 5 000 €...