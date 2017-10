Stéphane Bern, l'Histoire au cœur HISTOIRE



Le rendez-vous est pris avec l’un des plus célèbres animateurs français. Vous le connaissez tous, vous l’aimez beaucoup aussi. Il a 10 petites minutes de retard, mais il s’excuse platement. Plusieurs fois. Stéphane Bern est comme ça. Un passionné, hyperactif qui partage sa vie entre ses livres, ses émissions de TV et son rendez-vous quotidien à la radio sur RTL. Avec un leitmotiv en filigrane : transmettre, encore et toujours. Petit flash-back. "Je tiens cet amour indéfectible pour l’histoire de mes grands-parents luxembourgeois", avance le Monsieur Histoire de France. Qui ne manque pas d’humour. "À l’école, j’énervais mes professeurs et notamment celui d’histoire en première. C’était un communiste qui ne se cachait pas vraiment. Alors moi, comme j’étais un peu insolent, je me suis pris de passion pour Napoléon III. Bon, au final, j’ai eu des bonnes notes avec lui…", se souvient, amusé, l’animateur radio. Qui a même un jour réfléchi à transmettre sa passion et ses connaissances historiques en devenant enseignant. "Mais cela n’a pas duré longtemps (sic)… Après mes études à l’EM Lyon, je me suis dit pourquoi pas. Mais après une année à la fac d’histoire, ils m’ont complètement désintéressé de ce métier. J’ai besoin de vivre les choses, de les imaginer." L’imaginaire, la radio, il n’y a alors qu’un pas que Stéphane Bern a franchi aisément. Accès payant



