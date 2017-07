Standardiste : les 5 règles à suivre

Connaître son entreprise

C’est le b.a.-ba du standardiste. Connaitre l’histoire de la station, son évolution, son personnel, ses programmes… permet au standardiste d’apporter une réponse précise et rapide à l’auditeur. Connaître son entreprise, c’est également en être un auditeur régulier ce qui est, dans ce cas, la moindre des choses.



Matérialiser son empathie

Savez-vous pourquoi certains standardistes connaissent un important capital sympathie auprès des auditeurs ? Parce que ces standardistes jouent la carte de l’empathie. Ils savent écouter (recueillir des infos) et mettre en confiance celui qui est au bout du fil avant, par exemple, son passage à l’antenne.



Intégrer les équipes

Le standardiste fait partie intégrante de l’équipe certes, de la radio mais plus que cela, de l’équipe de la matinale ou celle de la libre-antenne. Il connait le conducteur et, en lien avec les protagonistes, doit savoir faire preuve de réactivité et d’originalité lorsqu’il doit sélectionner des auditeurs en rapport avec le sujet traité à l’antenne.



Transmettre les informations

"J’ai des difficultés à vous capter". J"e ne trouve pas vos coordonnées sur votre site". "Je veux savoir si vous offrez des places de concerts". "Je suis très mécontent de cette émission". "Je souhaite diffuser de la publicité"… Le standardiste doit toujours apporter un élément de réponse et systématiquement faire remonter ces informations.



Donner une (bonne) image de la station

Au téléphone comme à la radio. Au téléphone, la standardiste est quelquefois le seul lien entre l’auditeur et la radio, elle est d’ailleurs le premier contact lorsqu’un auditeur appelle la radio. Sur ces épaules reposent donc l’image de la l’entreprise, et en particulier, lorsque cette standardiste joue aussi et simultanément le rôle d’hôtesse d’accueil.