Speed Consulting by Rémy Jounin



Mes balades m’amènent à écouter souvent des mornings locaux qui sont directement copiés sur ceux des grands réseaux. Rien de honteux à cela : autant piquer les bonnes recettes des Lévy/Llado et autres routiers du morning qui savent y faire et envoyer du lourd.

Mais il y a souvent, notamment sur les mornings, beaucoup trop de gens dans le studio. Voulant remplacer la qualité par la quantité, certains "dir prog" recréent, 30 ans après les US, un morning zoo pléthorique où tout un chacun est prié d’apporter sa participation et – souvent surtout – son rire aux prestations des confrères. Or, comme nous l’a dit Brassens : "le pluriel ne vaut rien à l’homme", autrement dit : méfiance !

L'animateur de radio est un incorrigible bouffeur de micro, le chroniqueur est souvent frustré par le différentiel temps de préparation/restitution antenne, chacun veut rebondir sur ce qui se dit, être encore plus drôle que le dernier marrant… et le prod (quand il y en a un) s'arrache les cheveux… et vire des titres de la prog. Speed Consulting by Rémy Jounin Rédigé le Lundi 30 Octobre 2017