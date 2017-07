Speed Consulting - L'auditeur doit être au centre de nos préoccupations

Si certains projets sont les refuges trop ouvertement momentanés de vieux routiers qui attendent une ouverture sur un média traditionnel, d'autres, plus ou moins jeunes, inventent et se réinventent, de façon plurielle et apportent chacun un bout d'expérience contradictoire qui permet de tenter de comprendre comment la suite de l'histoire peut s'écrire. Évidemment, pour l'instant, aucun modèle économique n'a réussi à éclore. Ça n'en donne que plus de valeur aux expériences en cours (notamment Binge audio et BoxSons).

Dans ce discours, parfois mégalomane et autocentré – mais toute nouveauté n'est-elle pas condamnée à en passer par là ? –, il est intéressant de constater que c'est Julien Cernobori (ancien des radios de service public) qui a le premier, longtemps après le début de la manifestation, prononcé dans un discours plein d'humilité le mot auditeurs.