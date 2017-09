Soundcharts annonce une levée de fonds de 2.65 M€

Lancé il y a maintenant 11 mois, après une année de test BETA, avec déjà 250 entreprises clientes localisées dans plus de 23 pays, Soundcharts est autant l’outil de travail de collaborateurs spécifiques au sein des trois majors (Universal Music, Sony Music et Warner Music), que celui des labels indépendants, des éditeurs et des agences de management artistique. Soundcharts permet de surveiller en temps réel les données provenant des réseaux sociaux, des classements (charts), des playlists et des passages radio. Soundcharts vient aider les équipes de ventes et de marketing, les agents et tourneurs, les directeurs artistiques, les managers et les artistes, en leur permettant de travailler plus efficacement au quotidien.



Au mois de juin 2017, Soundcharts a remporté la dixième édition du Midemlab, la compétition internationale pour les startups innovantes du secteur musical organisée par le MIDEM, qui peut s’enorgueillir d’avoir reconnu le potentiel d’un grand nombre d’entreprises musicales/tech telles que Soundcloud, The EchoNest (vendue à Spotify en 2014) ou encore Next Big Sound (vendue à Pandora en 2015).