Soul Addict, la passion du RnB

"La programmation est composée de hits rnb du moment avec aussi des "brand new" (des nouveaux sons RnB en provenance des US) et aussi des titres un peu plus anciens (de 2007 à 2016), nous mélangeons les tubes du moment, golds et nouveaux talents, raconte Eddy. Nous nous adressons au 15-35 ans." Et l'audience qui se confond avec celle du site soul-addict.com , est plutôt bonne. La preuve que le RnB a encore un avenir auprès du public français.