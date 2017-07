Sophie Paolini et Anaïs Castagna rejoignent RMC

Sophie Paolini devient la présentatrice des journaux de la 1/2h à partir de 6h30 sur RMC et RMC Découverte. Après être passée par Radio France au Mouv', France Culture, France Musique et RTL, Sophie Paolini intègre, en 2011, Radio Classique avec une chronique environnementale. En 2013, elle rejoint la matinale de Guillaume Durand où elle était aux commandes des journaux depuis quatre saisons. Quant à Anaïs Castagna, elle rejoint Matthieu Belliard pour présenter la pré-matinale de "Bourdin Direct" de 4h30 à 6h sur RMC. Elle intervient également dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin pour les rendez-vous "Tour de Table", "Presse &Vous" et "3 titres de l’actu".



Titulaire d'un master de science politique, diplômée du CFPJ, Anaïs Castagna a intégré la matinale de Canal + en 2010. En 2011 elle rejoint la chaîne info iTélé, où elle est devenue reporter et présentatrice. Elle en est partie en novembre 2016.