Soirée cinéma avec Mouv' à la Maison de la radio

Le journaliste français, Alex Jordanov, s’est rendu aux Etats-Unis pour décrypter le phénomène Hip-Hop et ses codes, qui ont profondément changé les règles de notre société moderne. Véritable commerce planétaire, la culture Hip-Hop a su conquérir le monde pour devenir un mode de vie à part entière. De cette investigation est né le film-documentaire The Game, From the street to Wall Street, diffusé exclusivement sur Canal +. Mouv’ en organise une projection en public, au studio 105 de la Maison de la radio ce mardi 24 octobre à 19h30, présentée par Olivier Cachin. La diffusion du film se poursuivra par une rencontre avec Alex Jordanov.