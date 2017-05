Skyrock : décès de Jean‐Paul Chifflet

Grâce à Mathieu Laine et accompagné de Joseph D’Auzay, secrétaire général de la banque, ils ont donné alors à Skyrock son indépendance et confirmé sa mission au service de l’intérêt général et de la nouvelle génération. "Jean‐Paul était un homme d’une grande probité et d’une hauteur morale qui lui faisait exercer avec rigueur son métier de banquier pour le mettre au service de tous. Skyrock n’existerait plus aujourd’hui s’il n’avait pas été là à nos côtés. Nous lui témoignons notre plus profonde gratitude. Nous exprimons à l’égard de sa famille et de ses proches nos plus sincères condoléances" souligne Skyrock dans un communiqué.