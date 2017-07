Skol Radio : les inscriptions sont ouvertes

"Il s’agit de bien inculquer les règles élémentaires de la diffusion radio et de l’animation radio, les bases de culture générale afin de passer d'un sujet à un autre mais également de mettre rapidement en pratique les choses apprises en cours. L’intérêt est de former des gens opérationnels dès leur sortie de formation et donc immédiatement employables" explique l'équipe de la Skol Radio conduite par Sylvain Delfau. Cette formation permet de former des animateurs/trices pour les radios associatives, les radios d’entreprises, mais aussi les radios privées de toutes catégories.Les inscriptions peuvent être effectuées ICI