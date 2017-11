Semaine spéciale Youssou N'Dour Africa N°1

Chaque jour de la semaine prochaine à 8h20, le chanteur Youssou N'Dour se confiera à Pheel Le Montagnard dans la Grande Matinale "sans filtre et en toute simplicité, à l’image du personnage" précise la station. Un joli cadeau offert par le plus célèbre des chanteurs africains dans le monde avant de mettre le feu avec Le Grand Bal, samedi soir à Bercy.

