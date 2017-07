Sébastien Cauet quitte NRJ

"On m’a appelé ce matin pour me dire "finalement, c’est compliqué, on arrête !". C’est la vie… Dans ma carrière, j’ai plusieurs fois changé de stations : Fun Radio, Skyrock, NRJ, Europe 2, de nouveau Fun Radio et retour à Virgin Radio. J’ai déjà quitté NRJ en 2000, alors que j’étais directeur d'antenne de NRJ et de Rire & chansons. Mais c’est dommage, car l’émission cartonnait depuis sept ans. Quand je suis arrivé en 2010, NRJ n’existait pas le soir. On est devenu leader à 21h. NRJ est la radio la plus écoutée de la bande FM en début de soirée grâce à un show en public avec des artistes ! On a vécu sept saisons incroyables" a expliqué Cauet au quotidien Le Parisien