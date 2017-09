Satellite Delivery Platform : le nouveau service de SatADSL

Au-delà des FAI, les opérateurs satellites sont également devenus des clients de SatADSL pour ce service. En effet, la SDP est une plate-forme ouverte connectée à divers HUB satellites opérant en diverse bandes de fréquences - bandes C, Ku et bientôt Ka -, et ce avec différentes technologies - Newtec et bientôt iDirect, Hugues et Gilat.

Comme l’explique André Lopez, du service technique de SatADSL, "notre CMT est quelque chose d’unique : les autres fournisseurs de services par satellite n’en disposent pas. Cette application permet à nos clients de gérer beaucoup de terminaux avec de nombreux fournisseurs de services, sur différents satellites, en utilisant un accès unique et une interface unique. Nous travaillons continuellement sur cet outil pour le maintenir à jour et pour y intégrer les systèmes de tous les fournisseurs de services et opérateurs de satellites".