Sanef 107.7 accompagne les automobilistes sur la route des vacances

Pour sa nouvelle grille estivale, du 8 juillet au 3 septembre, Sanef 107.7, meilleure radio thématique 2016 et 2017, affiche clairement ses ambitions : rester la première radio écoutée sur l’autoroute des vacances en proposant encore plus de contenus, pour plus de proximité et de complicité avec ses auditeurs.