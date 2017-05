Sandrine Treiner (France Culture) : "la grille est posée"

La radio "de la création et des savoirs" est déjà très avancée dans le mouvement de construction d'un média global. Les émissions sont conçues pour être écoutées, vues et réécoutées en podcast. Chaque mois, plus de 17 millions de podcasts sont téléchargés : "ce sont d'abord les formats longs, les plus exigeants".

Dans l'hypothèse de la création d'une plateforme culturelle rassemblant les forces de l'ensemble de l'audiovisuel public, "France Culture se présente comme un acteur central". Sandrine Treiner a également évoqué la possibilité de l'arrivée de nouvelles voix sur France Culture dès la rentrée de septembre prochain...