Salon de la Radio : revivez les grands moments

Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir la conférence d'ouverture de Salon de la Radio 2017 intitulée "En Angleterre, la radio c’est le futur". Accompagnés du ministère de la communication et de Digital Radio UK, les grands groupes de radios britanniques que sont BBC, Global, Bauer Media et Wireless Group, ainsi que les radios communautaires, avaient dressé un panorama complet du paysage radio britannique. Les managers exécutifs de ces radios avaient expliqué pourquoi la radio britannique a déjà basculé dans le futur. Avec notamment la participation de Dom Chambers (Somer Valley FM), Will Harding (Global), Vanessa Messad (Wireless Group), Ian O’Neill (Deprtement for Culture, Media ans Sport).