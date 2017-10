Salon de la Radio 2018 : intégrez la Radio Crew

Vous êtes passionné de radio et désirez participer activement au Salon de la Radio 2018 ? Vous êtes dynamique et prêt à faire partie de l'équipe officielle d'organisation de cet événement annuel ? Pour vivre l'événement de l'intérieur, soyez disponible les mercredi 24 janvier, jeudi 25 janvier, vendredi 26 janvier et samedi 27 janvier.