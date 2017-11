Salon de la Radio 2017 : revivez les grands moments [09]

Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir la conférence intitulée " Je suis animatrice radio". La féminisation des antennes s’accélère-t-elle ? Voilà une question centrale qui rythme les débats de cette conférence de clôture du Salon de la Radio 2017. Elles sont animatrices, journalistes ou chroniqueuses et interviennent quotidiennement au micro. Pour autant, nul besoin d’une étude pour démonter que les femmes sont encore sous-représentées à la radio. Chacune des participantes évoque son expérience et ses difficultés. Mais également sa vision d’une radio de demain, de plus en plus féminine. Avec Yolaine de La Bigne (Sud Radio), Christina Guilloton (Fun Radio), Tiffany Bonvoisin (MFM Radio)...