Salon de la Radio 2017 : revivez les grands moments [08]

Depuis une semaine, et à moins de 60 jours de la prochaine édition du Salon de la Radio, nous vous proposons de voir ou de revoir quelques conférences qui ont marqué ka précédente édition de cet événement dédié au monde de la radio. Aujourd'hui, nous partageons avec vous la Keynote de Paul Rodgers, directeur de s programmes de BBC Radio 6 Music.

Rappelons qu'en janvier dernier, l'Angleterre avait été le pays mis à l'honneur dans le cadre du Salon de la Radio et quand 2018, nous recevrons les professionnels de la radio scandinave (Danemark, Norvège et Suède) auxquels viendront s'ajouter naturellement ceux de la Finlande.