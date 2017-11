Salon de la Radio 2017: revivez les grands moments [05]

Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir la conférence sur la renaissance de Sud Radio. Durant la saison 2016-2017, Sud Radio a connu, au moins, deux grands bouleversements : une nouvelle grille à la dernière rentrée et des programmes renforcés depuis ce début d’année 2017. Pour Sud Radio, c’est la renaissance en 2017 avec de nouvelles signatures et une nouvelle direction sous l’impulsion de Fiducial Médias. Comment s’effectue cette mue et quelle est la stratégie de l’équipe ? Pour répondre, Didier Maïsto était présent au dernier Salon de la Radio à la Grande Halle de la Villette.