Saint-Lô Awards : Tendance Ouest lauréat du prix "Succès"

"L'objectif était de mettre à l'honneur des entreprises de proximité", a expliqué Virginie Renaud, présidente du club. C'est dans ce cadre que Tendance Ouest s'est vue remettre le prix de la catégorie "Succès", qui récompense une création ou un développement.

Née en 1982 à Saint-Lô sous le nom de Radio Manche, celle qui est aujourd'hui la première radio indépendante de Normandie n'a cessé de se développer. En émettant dans le Calvados d'abord, puis dans l'Orne et, plus récemment dans l'agglomération de Rouen et sur la côte d'Albâtre. Avec le rachat de Résonance en 2017, Tendance Ouest compte aujourd'hui 26 fréquences en Normandie.