Ronsia, lauréat 2017 du Prix RFI Talents du rire

Ronsia sera invité à se produire lors du festival Abidjan Capitale du Rire et bénéficiera également d’un prix de 4 000 euros destiné au développement de sa carrière. Ronsia Kukielukila est un jeune humoriste de 24 ans né à Kinshasa. Depuis 5 ans, il est invité dans les plus grands festivals d’humour de la région, avec notamment des prestations remarquées au Festival International d'humour Toseka (Kinshasa), au festival "48 heures de rire" (Kinshasa), au Festival International de l’humour africain (Gabon) ou encore au Festival Tuseo (Congo-Brazzaville). En quatre années l'humoriste est devenu une des étoiles montantes de l’humour en Afrique.

Rappelons que tout au long de l’année, RFI organise et accompagne des événements et des concours (Prix Découvertes RFI, Prix Théâtre, Bourse Charles Lescaut…) poursuivant ainsi sa mission d’aide et de découvertes de nouveaux talents.