Rire & Chansons partenaire du M'Rire Festival de Marseille

Elie Semoun, le Comte de Bouderbala, Verino, Camille Lellouche, Mado La Niçoise, Amelle Chahbi, Rachid Badouri... sont attendus au Festival M'Rire de Marseille du 27 juin au 1er juillet. Pour faire vivre l’événement à ses auditeurs, "la radio officielle du rire" sera en direct de Marseille à l’Hôtel Le Rhul, ce mardi 27 juin de 16h à 18h. Les animateurs Sébastien Boché et Guillaume Pot recevront en direct les humoristes qui participeront le soir-même au Gala d’ouverture au Théâtre Sylvain : Patrick Bosso et Titoff, Rachid Badouri, Amelle Chahbi, Gil Alma, Mado la Niçoise, Elie Semoun, JeanFi et Artus seront de la partie.