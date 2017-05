Ridsa invité de la radio Happy FM pour une soirée privée

Lors de cette soirée privée, Ridsa jouera le jeu des questions/réponses avec son public, offrira un show case exclusifs et proposera une séance photo à ses fans présents pour clôturer la soirée. "Une belle soirée offerte aux auditeurs de la station qui leur permettra de se détendre avant le début de leurs examens" explique la station.

Rappelons que c'est en juin 2015 que le CSA a autorisé le rachat de la radio Happy FM par le groupe La Voix. Happy FM avait ainsi rejoint les deux autres radios qui appartiennent au groupe : Champagne FM et Contact FM. Happy FM "Les nouveaux Hits" est diffusée sur 89.8 à Reims, sur 98.1 à Epernay et sur 97.6 à Châlons.