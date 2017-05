Retour des "Océanes de la Radio" ces 3 et 4 juin

La prochaine et donc 20e édition concoctée par l'équipe de FGL aura lieu les 3 et 4 juin prochains avec deux plateaux FM gratuits dès 21h15, sur le "Boulevard des sables" à Biscarrosse. Plus qu'une fête de la radio, ces "Océanes de la Radio" attirent plus de 10 000 spectateurs chaque soir. "L'objectif premier de cette manifestation, c'est de permettre à chacun, autochtones et touristes, d'assister à deux concerts gratuits, l'occasion pour eux de retrouver les voix emblématiques de leur station, mais surtout les grands noms du répertoire de la chanson nationale et internationale. Du beau monde, boulevard des Sables à Biscarrosse plage, à une centaine de mètres du grand bleu, à l'heure où les jours rallongent. Ce plateau FM est un véritable tremplin pour de nombreux jeunes artistes régionaux qui auront la chance de se produire sur une scène professionnelle, parmi des artistes déjà plébiscités par le public" explique l'équipe de FGL.