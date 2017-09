Rentrée au sommet pour Radio 6

"Ce résultat est le fruit d’un programme musical large et fédérateur, associé à un travail journalistique de proximité extrêmement riche et renforcé par de multiples actions de terrain, au côté des acteurs régionaux" explique la radio.. Pour Éric Lannoy, dirigeant-fondateur de Radio 6 : "Cette saison a été exceptionnelle. Elle nous permet de confirmer la place de leader de Radio 6. Nous frôlons les 100 000 auditeurs quotidiens, nous leur disons 100 000 fois merci ! Toutefois, avec l’équipe, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers, nous travaillons, dès à présent, pour rester les premiers et pour amplifier ces excellentes performances".