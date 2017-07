Reelworld signe l'habillage de RFM

LLPR - Quel a été votre rôle dans cette aventure et comment avez-vous travaillé avec Reelworld ?

PL - Nous avons travaillé main dans la main avec les équipes de Reelworld. Après avoir donné un premier brief sur l’identité vocale, Reelworld a su réunir les choristes et nous faire une proposition sur la couleur des jingles qui était parfaite. Nous avons donc décidé de produire 30 jingles adaptés à notre musique et qui insuffle à notre programme une identité forte et moderne. Encore une fois, c’est ensemble que nous avons enregistré la totalité des chants et décidé des choix artistiques pour chaque jingle.



LLPR - Le studio Reelworld a t’il été à la hauteur de vos attentes ?

PL - Toutes les équipes de RFM ont accueilli les nouveaux jingles avec enthousiasme. Reelworld a su préserver l’ADN de RFM et lui donner un nouveau souffle. Pari gagné ! c’est avec joie que nous allons les partager avec nos auditeurs dès le 13 juillet.