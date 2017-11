Redevance : Mathieu Gallet va faire des propositions

"Je proposerai deux orientations majeures : remettre l'usager au centre en prenant acte des nouveaux modes de consommation des programmes et penser 'média global' en articulant l'écrit, le son et l'image" a déclaré hier Mathieu Gallet au JDD . "Aujourd'hui, la redevance est payée par les personnes qui déclarent posséder un téléviseur, or cela n'a plus de sens compte tenu des modes de consommation des médias actuels. Une idée pourrait être d'instituer une redevance universelle et automatique, chaque foyer fiscal contribuant à cet effort, comme c'est le cas en Allemagne ou en Suisse".