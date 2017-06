Record pour la RTBF qui booste le média radio

La Prem1ère réalise un beau redressement avec 7,7% de parts de marché et une belle progression de son nombre d’auditeurs hebdomadaires (565 100, soit +5%) par rapport à la vague précédente (2016-3). C’est un résultat encourageant qui confirme l’importance d’une radio d’information, de débat et de culture dans le portefeuille de la RTBF et le paysage radiophonique belge francophone. Pure stabilise son audience en captant 369.487 auditeurs chaque semaine pour une part de marché de 3,4%. En une vague, la radio de la génération Y progresse de 1,8 point sur son public cible.

Enfin, Musiq’3 réalise une progression significative : 189.767 auditeurs rejoignent Musiq’3 chaque semaine ce qui représente une augmentation de 12% par rapport au dernier quadrimestre 2016.